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Нелепый автогол - в обзоре матча Эвертон - Арсенал (видео)

Нелепый автогол - в обзоре матча Эвертон - Арсенал (видео)
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер everton

В субботу, 19 декабря, Эвертон в рамках матча 14-го тура чемпионата Англии принимал лондонский Арсенал. Встреча, проходившая на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

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Все голы в поединке были забиты в первой половине игры. Сначала курьезным автоголом отметился защитник Канониров Роб Холдинг, затем Николя Пепе с пенальти сравнял счет. А победный мяч для Ирисок пришел со стандарта: на 45-й минуте после подачи с углового отличился Ерри Мина - вратарь Лено не спас гостей.

Этот успех вывел Эвертон (26 очков) на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. Арсенал с 14 очками - 15-й. В следующем туре ливерпульский коллектив отправится в гости к Шеффилд Юнайтед (26.12.2020), а Пушкари примут Челси (26.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Сити добыл минимальную победу над Саутгемптоном в 14-м туре АПЛ.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Эвертон, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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