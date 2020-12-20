Нелепый автогол - в обзоре матча Эвертон - Арсенал (видео)

В субботу, 19 декабря, Эвертон в рамках матча 14-го тура чемпионата Англии принимал лондонский Арсенал. Встреча, проходившая на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Все голы в поединке были забиты в первой половине игры. Сначала курьезным автоголом отметился защитник Канониров Роб Холдинг, затем Николя Пепе с пенальти сравнял счет. А победный мяч для Ирисок пришел со стандарта: на 45-й минуте после подачи с углового отличился Ерри Мина - вратарь Лено не спас гостей.

Этот успех вывел Эвертон (26 очков) на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. Арсенал с 14 очками - 15-й. В следующем туре ливерпульский коллектив отправится в гости к Шеффилд Юнайтед (26.12.2020), а Пушкари примут Челси (26.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Сити добыл минимальную победу над Саутгемптоном в 14-м туре АПЛ.