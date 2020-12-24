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Манчестер Юнайтед и Тоттехэм пробились в полуфинал Кубка лиги (видео)

Манчестер Юнайтед и Тоттехэм пробились в полуфинал Кубка лиги (видео)
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер manutd

В среду, 23 декабря, состоялись два полуфинальных матчей Кубка английской лиги 2020/21. 

Сток Сити на стадионе "Британия" принимал Тоттенхэм. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:3. За хозяев забил Джордан Томпсон, а за Шпор отметились Гарет Бейл, Бен Девис и Гарри Кейн.

Видеообзор матча Сток Сити - Тоттенхэм:

В другом поединке игрового дня Манчестер Юнайтед благодаря двум поздним голам Эдинсона Кавани и Антони Марсьяля победил Эвертон в Ливерпуле на"Гудисон Парк" и пробился в 1/2 финала.

Видеообзор матча Эвертон - Манчестер Юнайтед:

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах других матчей 1/4 финала Кубка английской лиги , в частности победе Манчестер Сити над Арсеналом.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Эвертон, Футбол, ФК Сток Сити, ФК Тоттехэм.

Автор:

Телеграф
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