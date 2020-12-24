Манчестер Юнайтед и Тоттехэм пробились в полуфинал Кубка лиги (видео)

В среду, 23 декабря, состоялись два полуфинальных матчей Кубка английской лиги 2020/21.

Сток Сити на стадионе "Британия" принимал Тоттенхэм. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:3. За хозяев забил Джордан Томпсон, а за Шпор отметились Гарет Бейл, Бен Девис и Гарри Кейн.

Видеообзор матча Сток Сити - Тоттенхэм:

В другом поединке игрового дня Манчестер Юнайтед благодаря двум поздним голам Эдинсона Кавани и Антони Марсьяля победил Эвертон в Ливерпуле на"Гудисон Парк" и пробился в 1/2 финала.

Видеообзор матча Эвертон - Манчестер Юнайтед:

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах других матчей 1/4 финала Кубка английской лиги , в частности победе Манчестер Сити над Арсеналом.