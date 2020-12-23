Зинченко поучаствовал в разгроме Арсенала (видео)

Во вторник, 22 декабря, в Англии прошло два матча Кубка лиги, в частности Арсенал на "Эмирейтс" принимал Манчестер Сити. В итоге Горожане взяли верх в Лондоне со счетом 1:4.

За гостей забивали Габриэль Жезус, Рияд Марез, Фил Фоден и Эмерик Ляпорт. У Канониров голом отметился Александр Ляказетт. В игре полный матч отыграли игрок сборной Украины и Ман Сити Александр Зинченко, который отметился результативной передачей на Жезуса на третьей минуте игры. Украинец блестяще навесил с левого фланга, а Габриэль легко замкнул навес партнера.

Ассист Зинченко - в обзоре матча Арсенал - Манчестер Сити:

В другом матче игрового дня Брентфорд победил Ньюкасл (1:0):

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Сити минимально одолела соседа по турнирной таблице.