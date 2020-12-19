Ман Cити скромно победил четвертую команду Англии (видео)

В субботу, 19 декабря, Манчестер Сити в гостевом поединке 14-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 обыграл Саутгемптон. Встреча, проходившая на стадионе Сент-Мэрис, завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в матче записал на свой счет Рахим Стерлинг, который удачно замкнул прострел Кевина Де Брейне с правого фланга.

Видео гола Стерлинга:

Эта победа вывела Ман Сити (23 очка) на 5-е место в турнирной таблице АПЛ, Саутгемптон (24 очка) - четвертый. В следующем туре Горожане примут дома Ньюкасл (26.12.2020), а Святые отправятся в гости к Фулхэму (26.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ливерпуль забил семь мячей Кристал Пэлас в 14-м туре чемпионата Англии.