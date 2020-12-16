Нет Зинченко - нет победы: видеообзор матча Ман Сити - Вест Бромвич

Манчестер Сити в 13-м туре чемпионата Англии 2020/21 принимал Вест Бромвич. Встреча, проходившая на "Этихад", сенсационно завершилась ничьей 1:1.

Хозяева владели тотальным преимуществом и закономерно вышли вперед. Стерлинг промчался по правому флангу и прострелил в штрафную, а набежавший Илкай Гюндоган вколотил мяч в ворота Джонстона. Под занавес первого тайма защитник Манчестер Сити Рубен Диаш огорчил собственного вратаря, записав на свой счет автогол.

Отметим, украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку на игру.

Этот результат поднял МС (20 очков) на промежуточное 6-е место в турнирной таблице АПЛ, а Дрозды (7 очков) - по-прежнему предпоследние. В следующем туре Горожане отправятся в гости к Саутгемптону (19.12.2020), а Вест Бромвич примет Астон Виллу (20.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Челси уступил в 13-м туре АПЛ, пропустив гол на последней минуте.