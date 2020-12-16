Промах Жиру по пустым воротам - в обзоре матча Вулверхэмптон - Челси (видео)

В 13-м туре чемпионата Англии Вулверхэмптон принимал Челси. встреча, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперед первыми: Оливье Жиру на 49-й минуте ударом из пределов штрафной прошил вратаря хозяев Патрисиу. Открыть счет в игре французский нападающий мог еще в первом тайме, однако не успел отреагировать на отскок от перекладины и промазал по пустым воротам. Волки отыгрались практически сразу. На 66-й минуте Даниэл Поденсе проник в чужую штрафную, на замахе убрал двух защитников и мощно пробил в ближнюю "девять" - без шансов для Менди. А уже в компенсированное время Педру Нету убежал в отрыв и переиграл кипера Челси в ближнем бою.

Это поражение отбросило Аристократов (22 очка) на 5-е место в турнирной таблице АПЛ, а Волки поднялись на 10-ю позицию (20 очков). в следующем туре Синие примут Вест Хэм Андрея Ярмоленко (21.12.2020), а Вулверхэмптон отправится в гости к Бернли (21.12.2020).

Напомним, в прошлом туре Челси сенсационно были бит Эвертоном.