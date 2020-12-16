Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Футболист отдал голевую передачу плечом в матче АПЛ (видео)
Футболист отдал голевую передачу плечом в матче АПЛ (видео)
Нет Зинченко - нет победы: видеообзор матча Ман Сити - Вест Бромвич
Нет Зинченко - нет победы: видеообзор матча Ман Сити - Вест Бромвич
Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы: лучшие моменты в карьере (видео)
Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы: лучшие моменты в карьере (видео)
"Придумал с женой": Украинский футболист необычно отпраздновал гол-красавец (видео)
"Придумал с женой": Украинский футболист необычно отпраздновал гол-красавец (видео)

Промах Жиру по пустым воротам - в обзоре матча Вулверхэмптон - Челси (видео)

Промах Жиру по пустым воротам - в обзоре матча Вулверхэмптон - Челси (видео)
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер chelseafc

В 13-м туре чемпионата Англии Вулверхэмптон принимал Челси. встреча, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперед первыми: Оливье Жиру на 49-й минуте ударом из пределов штрафной прошил вратаря хозяев Патрисиу. Открыть счет в игре французский нападающий мог еще в первом тайме, однако не успел отреагировать на отскок от перекладины и промазал по пустым воротам. Волки отыгрались практически сразу. На 66-й минуте Даниэл Поденсе проник в чужую штрафную, на замахе убрал двух защитников и мощно пробил в ближнюю "девять" - без шансов для Менди. А уже в компенсированное время Педру Нету убежал в отрыв и переиграл кипера Челси в ближнем бою.

Это поражение отбросило Аристократов (22 очка) на 5-е место в турнирной таблице АПЛ, а Волки поднялись на 10-ю позицию (20 очков). в следующем туре Синие примут Вест Хэм Андрея Ярмоленко (21.12.2020), а Вулверхэмптон отправится в гости к Бернли (21.12.2020).

Напомним, в прошлом туре Челси сенсационно были бит Эвертоном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Промах Жиру по пустым воротам - в обзоре матча Вулверхэмптон - Челси (видео)
02 Нет Зинченко - нет победы: видеообзор матча Ман Сити - Вест Бромвич
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь