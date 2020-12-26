Кризисный Арсенал сенсационно разбил Челси в АПЛ (видео)

В субботу, 26 декабря, Арсенал в рамках матча 15-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Челси. Встреча, проходившая в Лондоне на "Эмирейтс", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

За Канониров голами отметились Александр Ляказетт, Гранит Джака и Букайо Сака. За лондонцев гол престижа на счету Тэмми Абрахама.

Видео гола Ляказетта:

Видео гола Джаки:

Видео гола Сака:

Видео гола Абрахама:

Эта победа вывела Арсенал (17 очков) на 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Челси (25 очков) - шестой. В следующем туре Пушкари отправятся в гости Брайтону (29.12.2020), а Синие примут Астон Виллу (28.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центральной игре 15-го тура АПЛ Лестер и Манчестер Юнайтед сыграли вничью. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.