£100 тысяч штрафа за слово в Instagram: нападающий Манчестер Юнайтед получил жесткое наказание

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани получил дисквалификацию и штраф от Футбольной ассоциации Англии (FA). Об этом сообщает официальный сайт манчестерского клуба.

По информации источника, уругвайский форвард должен выплатить £100 тысяч штрафа, а также пропустит три ближайших матча Красных Дьяволов. Таким образом, 33-летний нападающий пропустит матча АПЛ против Астон Виллы, а также кубковые игры с Манчестер Сити и Уотфордом.

"Комментарий, опубликованный на странице нападающего Манчестер Юнайтед в Instagram, был оскорбительным и неподобающим", - гласит сообщение от FA.

Отметим, что Кавани на своей страничке в одном из постов использовал слово "негрито", что в итоге вылилось для него большими проблемами.

В текущем сезоне Эдинсон сыграл в 14 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 3 результативные передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед поднялся на второе место в АПЛ.