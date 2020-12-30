Поздний гол вывел Манчестер Юнайтед на второе место в АПЛ (видео)

Во вторник, 29 декабря, Манчестер Юнайтед в рамках матча 16-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Вулверхэмптон. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На протяжении 90 минут манкунианцы владели ощутимым преимуществом, но реализовать его в голы не сумели. А в компенсированное время Маркус Рашфорд фактически из ничего создал гол и принес победу своей команде.

Видео гола Рашфорда:

Этот результат поднял Манчестер Юнайтед (30 очков) на 3-е место в турнирной таблице АПЛ, Вулверхэмптон (21 очко) располагается на 12-й позиции. В следующем туре Красные Дьяволы примут Астон Виллу (01.01.21), а Волки отправятся в гости Брайтону (02.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 15-м туре АПЛ МЮ поделил очки с Лестер Сити.