Команда Руни опозорилась в Кубке Англии (видео)

Английский футбол в начале января набирает обороты. Следом за полуфиналами Кубка лиги в бой за Кубок Англии вступили десятки команд из английской трясины.

В одном из поединков 1/32 финала представитель Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) Дерби Каунти, который тренирует известный футболист Уэйн Руни, играл на выезде с командой шестого английского дивизиона Чорли. Поединок завершился сенсационной победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Коннор Холли и Майк Кэлвели.

Видеообзор матча Чорли - Дерби Каунти:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 1/32 финала Кубка Англии Ливерпуль разгромил Астон Виллу на ее же поле.