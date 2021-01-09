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Команда Руни опозорилась в Кубке Англии (видео)

Команда Руни опозорилась в Кубке Англии (видео)
18:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер StefWillo

Английский футбол в начале января набирает обороты. Следом за полуфиналами Кубка лиги в бой за Кубок Англии вступили десятки команд из английской трясины.

Родной брат Уэйна Руни забил гол с центра поля в Кубке Англии (видео)

В одном из поединков 1/32 финала представитель Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) Дерби Каунти, который тренирует известный футболист Уэйн Руни, играл на выезде с командой шестого английского дивизиона Чорли. Поединок завершился сенсационной победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Коннор Холли и Майк Кэлвели.

Видеообзор матча Чорли - Дерби Каунти:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 1/32 финала Кубка Англии Ливерпуль разгромил Астон Виллу на ее же поле.

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Все по теме:

Футбол, Кубок Англии, Уэйн Руни, ФК Дерби Каунти, ФК Чорли.

Автор:

Телеграф
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