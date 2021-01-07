Ман Сити с Зинченко пробился в финал Кубка лиги, выбив Манчестер Юнайтед (видео)

В среду, 6 января, Манчестер Юнайтед принимал Манчестер Сити в рамках полуфинального матча Кубка английской лиги. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.

Ман Сити полностью доминировал в игре, но реализовать свое преимущество в голы сумел только во второй половине встречи. Сначала на 50-й минуте защитник Горожан Джон Стоунз замкнул навес партнера со штрафного, а под занавес поединка на 83-й минуте экс-игрок Шахтера бразилец Фернандиньо мощнейшим выстрелом издали заставил капитулировать Дина Хендерсона. Отметим, полностью весь матч за Сити отыграл футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Этот успех вывел Горожан в финал Кубка лиги, где они встретятся с лондонским Тоттенхэмом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед догнал по очкам лидирующий в АПЛ Ливерпуль, а Манчестер Сити переиграл Челси на выезде.