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Ман Сити с Зинченко пробился в финал Кубка лиги, выбив Манчестер Юнайтед (видео)

Ман Сити с Зинченко пробился в финал Кубка лиги, выбив Манчестер Юнайтед (видео)
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter mancity

В среду, 6 января, Манчестер Юнайтед принимал Манчестер Сити в рамках полуфинального матча Кубка английской лиги. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.

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Ман Сити полностью доминировал в игре, но реализовать свое преимущество в голы сумел только во второй половине встречи. Сначала на 50-й минуте защитник Горожан Джон Стоунз замкнул навес партнера со штрафного, а под занавес поединка на 83-й минуте экс-игрок Шахтера бразилец Фернандиньо мощнейшим выстрелом издали заставил капитулировать Дина Хендерсона. Отметим, полностью весь матч за Сити отыграл футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Этот успех вывел Горожан в финал Кубка лиги, где они встретятся с лондонским Тоттенхэмом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед догнал по очкам лидирующий в АПЛ Ливерпуль, а Манчестер Сити переиграл Челси на выезде.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, Кубок английской лиги.

Автор:

Телеграф
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