Манчестер Сити с Зинченко унизил Челси в Лондоне (видео)

В воскресенье, 3 января, Челси в рамках центрального матча 17-го тура Английской премьер-лиги принимал Манчестер Сити. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

Уже в первом тайме Горожане сделали себе комфортную разницу в счете. За гостей забивали Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Кевин Де Брейне. В компенсированное время хозяева смогли забить гол престижа усилиями Каллума Хадсона-Одои, который замкнул прострел Хаверца с левого фланга. Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. На счету украинца предголевой пас в моменте с первым взятием ворот.

Видео гола Гюндогана:

Видео гола Фодена:

Видео гола Де Брейне:

Видео гола Хадсона-Одои:

Callum Hudson-Odoi’s goal (1-3) -

His third goal contribution in his last five appearances.#cfc pic.twitter.com/mOibs2ZSFE

— LDN (@LDNFootbalI) January 3, 2021