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Манчестер Сити с Зинченко унизил Челси в Лондоне (видео)

Манчестер Сити с Зинченко унизил Челси в Лондоне (видео)
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер mancity

В воскресенье, 3 января, Челси в рамках центрального матча 17-го тура Английской премьер-лиги принимал Манчестер Сити. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

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Уже в первом тайме Горожане сделали себе комфортную разницу в счете. За гостей забивали Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Кевин Де Брейне. В компенсированное время хозяева смогли забить гол престижа усилиями Каллума Хадсона-Одои, который замкнул прострел Хаверца с левого фланга. Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. На счету украинца предголевой пас в моменте с первым взятием ворот.

Видео гола Гюндогана:

Видео гола Фодена:

Видео гола Де Брейне:

Видео гола Хадсона-Одои:

Этот успех вывел Манчестер Сити (29 очков) на пятое место в турнирной таблице АПЛ, Челси (26 очков) - восьмой. В следующем туре Горожане примут Брайтон (13.01.2021), а Синие сыграют в гостях с Фулхэмом (15.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Челси не сумел переиграть Астон Виллу в 16-м туре чемпионата Англии, а Манчестер Сити так и не сыграл с Эвертоном из-за вспышки коронавируса в команде.

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ФК Манчестер Сити, ФК Челси, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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