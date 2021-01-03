Манчестер Сити с Зинченко унизил Челси в Лондоне (видео)

В воскресенье, 3 января, Челси в рамках центрального матча 17-го тура Английской премьер-лиги принимал Манчестер Сити. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

Уже в первом тайме Горожане сделали себе комфортную разницу в счете. За гостей забивали Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Кевин Де Брейне. В компенсированное время хозяева смогли забить гол престижа усилиями Каллума Хадсона-Одои, который замкнул прострел Хаверца с левого фланга. Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. На счету украинца предголевой пас в моменте с первым взятием ворот.

Видео гола Гюндогана:

Видео гола Фодена:

Видео гола Де Брейне:

Видео гола Хадсона-Одои:

Callum Hudson-Odoi’s goal (1-3) - His third goal contribution in his last five appearances.#cfc pic.twitter.com/mOibs2ZSFE — LDN (@LDNFootbalI) January 3, 2021

Этот успех вывел Манчестер Сити (29 очков) на пятое место в турнирной таблице АПЛ, Челси (26 очков) - восьмой. В следующем туре Горожане примут Брайтон (13.01.2021), а Синие сыграют в гостях с Фулхэмом (15.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Челси не сумел переиграть Астон Виллу в 16-м туре чемпионата Англии, а Манчестер Сити так и не сыграл с Эвертоном из-за вспышки коронавируса в команде.