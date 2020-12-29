В Ман Сити уже семь зараженных коронавирусом, дерби с Юнайтед под вопросом

Манчестер Сити и Эвертон не сыграли в матче 16-го тура чемпионата Англии 2020/21 из-за вспышки коронавируса в стане Горожан. Стали известны некоторое подробности ситуации, передает theathletic.

По информации источника, по итогам тестирования 27 декабря, положительный результат на коронавирус показали тесты троих игроков МС, имена которых не называются. Таким образом, число зараженных игроков и сотрудников клуба достигло семи, в частности заболели Кайл Уокер и Габриэл Жезус.

Данная ситуация ставит под большим вопросом проведение ближайших матчей команды в АПЛ и Кубке лиги с Челси и Манчестер Юнайтед соответственно. Встреча с лондонцами, которая запланирована на 3 января, состоится, если Горожане приступят к тренировкам до выходных. Однако, в случае обнаружения COVID-19 в ближайшее время у других футболистов, этот поединок перенесут и под вопросом уже будет стоять проведение дерби Манчестера в Кубке лиги (6-е января).

Ранее "Телеграф" сообщал, что МС в 15-м туре АПЛ разобрался с Ньюкаслом.