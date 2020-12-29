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В Ман Сити уже семь зараженных коронавирусом, дерби с Юнайтед под вопросом

В Ман Сити уже семь зараженных коронавирусом, дерби с Юнайтед под вопросом
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм mancity

Манчестер Сити и Эвертон не сыграли в матче 16-го тура чемпионата Англии 2020/21 из-за вспышки коронавируса в стане Горожан. Стали известны некоторое подробности ситуации, передает theathletic.

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По информации источника, по итогам тестирования 27 декабря, положительный результат на коронавирус показали тесты троих игроков МС, имена которых не называются. Таким образом, число зараженных игроков и сотрудников клуба достигло семи, в частности заболели Кайл Уокер и Габриэл Жезус.

Данная ситуация ставит под большим вопросом проведение ближайших матчей команды в АПЛ и Кубке лиги с Челси и Манчестер Юнайтед соответственно. Встреча с лондонцами, которая запланирована на 3 января, состоится, если Горожане приступят к тренировкам до выходных. Однако, в случае обнаружения COVID-19 в ближайшее время у других футболистов, этот поединок перенесут и под вопросом уже будет стоять проведение дерби Манчестера в Кубке лиги (6-е января).

Ранее "Телеграф" сообщал, что МС в 15-м туре АПЛ разобрался с Ньюкаслом.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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