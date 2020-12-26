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Гвардиола передумал на счет Зинченко

Гвардиола передумал на счет Зинченко
Обновлено 18:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм zinchenko_96

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко, скорее всего, останется в клубе до конца сезона 2020/21. Об этом сообщает theathletic.

Зинченко потроллил Седан из-за "Холостячки"

По информации источника, напряженный график в текущем сезоне повлиял на решение главного тренера команды Хосепа Гвардиолы по Александру Зинченко. Хоть и игрок выпал из основной обоймы Ман Сити, специалист не намерен продавать футболиста, которым интересовались в Наполи и Ювентусе.

Отметим, в текущей кампании 24-летний Зинченко сыграл всего в шести поединках, записал на свой счет одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает полузащитника сборной Украины в €20 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зинченко отметился первым ассистом в сезоне

 

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко.

Автор:

Телеграф
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