Гвардиола передумал на счет Зинченко

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко, скорее всего, останется в клубе до конца сезона 2020/21. Об этом сообщает theathletic.

По информации источника, напряженный график в текущем сезоне повлиял на решение главного тренера команды Хосепа Гвардиолы по Александру Зинченко. Хоть и игрок выпал из основной обоймы Ман Сити, специалист не намерен продавать футболиста, которым интересовались в Наполи и Ювентусе.

Отметим, в текущей кампании 24-летний Зинченко сыграл всего в шести поединках, записал на свой счет одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает полузащитника сборной Украины в €20 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зинченко отметился первым ассистом в сезоне.