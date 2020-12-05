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Зинченко потроллил Седан из-за "Холостячки"

Зинченко потроллил Седан из-за "Холостячки"
13:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lada_sedan

Украинский футболист Александр Зинченко вместе со своей женой журналисткой Владой Седан провели совместный вечер. Полузащитник сборной Украины "насладился" просмотром "Холостячки" в компании своей супруги и пошутил, что у них в доме за пульт от ТВ отвечает именно Седан.

Игрок Манчестер Сити выложил сторис в instagram, пожаловавшись на нелегкую супружескую жизнь: "Когда в доме за пульт отвечаешь не ты", - подписал пост футболист, прикрепив скриншот с выпуском "Холостячки".

Добавим, что футболист после долгого восстановления от травмы наконец-то отыграл весь матч в составе команды Хосепа Гвардиолы. Зинченко провел всю игру против Порту в Лиге чемпионов, правда, Ман Сити победить не сумел.

Напомним, Зинченко и Седан летом сыграли пышную свадьбу.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Холостячка, Александр Зинченко, Влада Седан.

Автор:

Телеграф
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