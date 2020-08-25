Зинченко сыграл свадьбу и как это может помочь Динамо (Фото, Видео)

Неудивительно, что на торжество были приглашены партнеры Зинченко по сборной.
Целый десант Шахтера поздравил Александра и Владу с началом семейной жизни. На праздновании побывали защитники дончан Николай Матвиенко и Сергей Кривцов, полузащитник Тарас Степаненко, а также основной вратарь команды Андрей Пятов. Кроме того, посетил свадьбу и Евгений Коноплянка.
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На мероприятии выступили поп-звезды Дан Балан, Монатик и Вера Брежнева
Напомним, матч за Суперкубок Украины начнется сегодня, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Зинченко защитил свою жену после критики Хосепа Гвардиолы.