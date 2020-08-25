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Зинченко сыграл свадьбу и как это может помочь Динамо (Фото, Видео)

Зинченко сыграл свадьбу и как это может помочь Динамо (Фото, Видео)
19:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
За день до Суперкубка Украины по футболу полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко сыграл свадьбу с известной телеведущей Владой Седан. На мероприятии побывало много игроков Шахтера, которым уже сегодня предстоит сыграть с Динамо.

Неудивительно, что на торжество были приглашены партнеры Зинченко по сборной.

Целый десант Шахтера поздравил Александра и Владу с началом семейной жизни. На праздновании побывали защитники дончан Николай Матвиенко и Сергей Кривцов, полузащитник Тарас Степаненко, а также основной вратарь команды Андрей Пятов. Кроме того, посетил свадьбу и Евгений Коноплянка.

 
 
 
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Александр Зинченко и Влада Седан официально сыграли свадьбу 

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@o.zinchenko_11)

На мероприятии выступили поп-звезды Дан Балан, Монатик и Вера Брежнева

Тарас Степаненко на свадьбе Зинченко

Сергей Кривцов на свадьбе Зинченко

Андрей Пятов на свадьбе Зинченко

Напомним, матч за Суперкубок Украины начнется сегодня, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Зинченко защитил свою жену после критики Хосепа Гвардиолы.

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Все по теме:

Футбол, Александр Зинченко, Влада Седан.

Автор:

Телеграф
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