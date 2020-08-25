Зинченко сыграл свадьбу и как это может помочь Динамо (Фото, Видео)

За день до Суперкубка Украины по футболу полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко сыграл свадьбу с известной телеведущей Владой Седан. На мероприятии побывало много игроков Шахтера, которым уже сегодня предстоит сыграть с Динамо.