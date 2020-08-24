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Зинченко защитил Седан после критики Гвардиолы

Зинченко защитил Седан после критики Гвардиолы
Обновлено 16:51 Сегодня Телеграф sport.ua
Футболист «Манчестер Сити» – о критике Влады Седан в адрес Пепа Гвардиолы.

23-летний игрок английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал критику своей жены Влады Седан в адрес главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

Напомним, Влада обвинила Гвардиолу в поражении от французского «Лиона» (1:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я ничего плохого или осуждающего о нашей тактике не говорил. Не стоит искажать мои слова. Я объяснял, что мы понимаем, какой эффект имеет тактика. Учитывая наш опыт, мы должны были адаптироваться к ней. В тот вечер мы проиграли «Лиону», но это не значит, что тренер ошибся. Если вы посмотрите мои прошлые интервью, как я отзывался в них о тренере – вы поверите мне. Он – номер один.

Моя жена – и журналист, и болельщик. Во время сезона она ездила с нами на все гостевые и домашние матчи, потому что она – большой фанат «Ман Сити». На том видео вы увидели ее эмоции прямо после матча. Она выразила свое мнение, как это делают и другие фанаты. Но она хотела только сделать нас лучше. Мы понимаем, что она не должна была постить это в социальных сетях, потому что она – моя жена.

Но она не пыталась высказать журналистское мнение о тренере, она просто выразила разочарование, как болельщица. Я пишу это прямо с нашей свадьбы. Вместо того, чтобы наслаждаться этим незабываемым моментом. Но я делаю это, потому что не могу оставить все как есть. Надеюсь на ваше понимание», - написал Зинченко.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Александр Зинченко, Влада Седан.

Автор:

Телеграф
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