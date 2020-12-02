Зинченко отыграл весь матч Ман Сити с Порту в Лиге чемпионов (видео)

Во вторник, 1 декабря, Порту в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Манчестер Сити. Встреча, проходившая на стадионе "Драган", завершилась безголевой ничьей 0:0.

Отметим, весь матч в составе гостей отыграл футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Этот результат позволил португальскому коллективу досрочно занять второе место в турнирной таблице группы С и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. МС обеспечил себе первое место. В следующем туре матчи против Олимпиакоса и Марселя соответственно будут нести для команд формальный характер. А вот для греков и французов будет решаться судьба путевки в плей-офф Лиги Европы. Эти игры запланированы на 9 декабря.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центральной игре тура в ЛЧ Атлетико дома не сумел обыграть Баварию.