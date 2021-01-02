Ноги от ушей: жена Зинченко взбудоражила сеть снимками в мини-платье

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко праздновал Новый год в Манчестере вместе со своей супругой журналисткой и блогером Владой Седан.

Телеведущая показала несколько снимков с празднования, где она одета в короткое платье. Снимок вызвал настоящий фурор, и большинство подписчиков засыпало красотку комплиментами: "Шикарная", "Ты идеал", "Секси", "Красотка", "Как всегда на высоте", "Фантастические ножки", "Сане повезло". Однако нашлись и те, которые посчитали фото неудачным: "Первая фотка класс, а вот на втором снимке ноги какие-то масляные. Не идет".

В текущем сезоне Александр Зинченко не входит в основную обойму Манчестер Сити и сыграл всего 6 поединков, в которых отдал одну результативную передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зинченко положил начало разгрому Арсенала.