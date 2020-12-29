Скачать
Вторник, 29.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Вратарский ляп и автогол в стиле кунг-фу: английская команда привезла себе два гола (видео)
Вратарский ляп и автогол в стиле кунг-фу: английская команда привезла себе два гола (видео)
Ливерпуль не сумел одолеть предпоследнюю команду АПЛ (видео)
Ливерпуль не сумел одолеть предпоследнюю команду АПЛ (видео)
Удивительный гол в касание с острого угла - в обзоре матча Кристал Пэлас - Лестер (видео)
Удивительный гол в касание с острого угла - в обзоре матча Кристал Пэлас - Лестер (видео)
Тоттенхэм упустил победу над Вулверхэмптоном в АПЛ (видео)
Тоттенхэм упустил победу над Вулверхэмптоном в АПЛ (видео)

Прямо в "домик": вратарь Челси пропустил обидный гол от Астон Виллы (видео)

Прямо в "домик": вратарь Челси пропустил обидный гол от Астон Виллы (видео)
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер salaudeen85

В понедельник, 28 декабря, Челси в рамках матча 16-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Астон Виллу. Встреча, проходившая в Лондоне на Стэмфорд Бридж, завершилась ничьей 1:1.

Челси разгромил Вест Хэм Ярмоленко: видеообзор матча

Французский нападающий лондонцев Оливье Жиру ударом головой вывел команду вперед на 34-й минуте после навеса Чилвелла. А бирмингемцы отыгрались в начале второго тайма усилиями Анвара Эль-Гази, который в касание переправил мяч прямо в "домик" киперу хозяев Менди.

Этот результат оставил Челси (26 очков) на шестом месте в лиге, а Астон Вилла (26 очков) сохранила за собой 5-ю позицию. В следующем туре Синие сыграют дома с Манчестер Сити (03.01.2021), а бирмингемцы отправятся в гости к Манчестер Юнайтед (01.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Челси неожиданно проиграл Арсеналу в 15-м туре АПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира (фото)
02 Вратарский ляп и автогол в стиле кунг-фу: английская команда привезла себе два гола (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь