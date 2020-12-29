Прямо в "домик": вратарь Челси пропустил обидный гол от Астон Виллы (видео)

В понедельник, 28 декабря, Челси в рамках матча 16-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Астон Виллу. Встреча, проходившая в Лондоне на Стэмфорд Бридж, завершилась ничьей 1:1.

Французский нападающий лондонцев Оливье Жиру ударом головой вывел команду вперед на 34-й минуте после навеса Чилвелла. А бирмингемцы отыгрались в начале второго тайма усилиями Анвара Эль-Гази, который в касание переправил мяч прямо в "домик" киперу хозяев Менди.

Этот результат оставил Челси (26 очков) на шестом месте в лиге, а Астон Вилла (26 очков) сохранила за собой 5-ю позицию. В следующем туре Синие сыграют дома с Манчестер Сити (03.01.2021), а бирмингемцы отправятся в гости к Манчестер Юнайтед (01.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Челси неожиданно проиграл Арсеналу в 15-м туре АПЛ.