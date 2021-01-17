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Шахтер нацелился на бриллианта из Бразилии

Шахтер нацелился на бриллианта из Бразилии
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер FluminenseStuff

Шахтер провел первый раунд переговоров по нападающему Флуминенсе Кайки. Об этом сообщает globoesporte.

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По информации источника, лучший нападающий чемпионата Бразилии U-17 Кайки привлек внимание Европы, а донецкий клуб и вовсе сделал предложение по игроку. На этой недели представители Горняков провели с бразильским клубом переговоры и все идет к тому, что они продлятся. Отмечается, что 17-летний футболист сможет перейти в Шахтер только при достижении 18-летнего возраста (июнь 2021 года, - прим. ред.). 

Кайки, который может сыграть как центр форварда, так и правого вингера, считается настоящим бриллиантом в Флуминенсе. Контракт игрока, которого называют "левоногим Неймаром", рассчитан до января 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Реал может приобрести бразильца Шахтера

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 282

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Флуминенсе, Кайки.
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