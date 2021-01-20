Скачать
Среда, 20.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Лыжный марафон обернулся для спортсменов угрозой ампутации (фото)
Лыжный марафон обернулся для спортсменов угрозой ампутации (фото)
Триумфальный забег американской легкоатлетки стал вирусным в сети (видео)
Триумфальный забег американской легкоатлетки стал вирусным в сети (видео)
В Саудовской Аравии футболист забил самый техничный гол года (видео)
В Саудовской Аравии футболист забил самый техничный гол года (видео)
В Германии футболист обменялся футболками с рефери (видео)
В Германии футболист обменялся футболками с рефери (видео)

Шахтер хочет подписать самого талантливого вратаря в УПЛ

Шахтер хочет подписать самого талантливого вратаря в УПЛ
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф Фото: ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов сообщил, что Шахтер проявляет интерес к вратарю полтавчан Дмитрию Ризныку. По словам Максимова, полтавчане не хотят расставаться с игроком, который уже в юном возрасте застолбил за собой место в стартовом составе команды.

"Я считаю, что Ризнык - хороший вратарь. Просто так его бы в Шахтер не приглашали. Вижу, что он хочет уйти, но он порядочный человек, он еще успеет. Ему не 30 лет, не 35. Даже не 25. Молодой футболист, еще проявит себя. Может, выиграет от этого", - рассказал Максимов в комментарии для Футбол News.

В текущем сезоне 21-летний Ризнык провел 11 матчей в чемпионате Украины, пропустив 8 голов. Transfermarkt оценивает голкипера в €800 тысяч. Контракт Дмитрия с полтавчанами действует до 30 июня 2024 года.

Добавим, что первым номером в Шахтере на данный момент является 19-летний Анатолий Трубин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер может продать полузащитника в Реал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 254

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Дмитрий Ризнык.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)
02 Украинский футболист сменит гражданство, чтобы не быть легионером в России
03 Динамо готово платить полузащитнику сборной Швеции €400 тысяч в год
04 У сборной Украины по футболу новый тренер
05 Лестер, победив Челси, возглавил АПЛ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь