Шахтер хочет подписать самого талантливого вратаря в УПЛ

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов сообщил, что Шахтер проявляет интерес к вратарю полтавчан Дмитрию Ризныку. По словам Максимова, полтавчане не хотят расставаться с игроком, который уже в юном возрасте застолбил за собой место в стартовом составе команды.

"Я считаю, что Ризнык - хороший вратарь. Просто так его бы в Шахтер не приглашали. Вижу, что он хочет уйти, но он порядочный человек, он еще успеет. Ему не 30 лет, не 35. Даже не 25. Молодой футболист, еще проявит себя. Может, выиграет от этого", - рассказал Максимов в комментарии для Футбол News.

В текущем сезоне 21-летний Ризнык провел 11 матчей в чемпионате Украины, пропустив 8 голов. Transfermarkt оценивает голкипера в €800 тысяч. Контракт Дмитрия с полтавчанами действует до 30 июня 2024 года.

Добавим, что первым номером в Шахтере на данный момент является 19-летний Анатолий Трубин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер может продать полузащитника в Реал.