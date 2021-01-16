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Игрок Шахтера привлек внимание Реала

Игрок Шахтера привлек внимание Реала
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм furacaotete

Полузащитник Шахтера Тете попал на радары мадридского Реала. Об этом утверждает fichajes.

Нападающий Шахтера отрастил усы (фото)

По информации источника, Сливочные, отправившие нападающего Луку Йовича в аренду в Айнтрахт, планируют усиление передней линии. Главной трансферной целью Королевского клуба является норвежский вундеркинд Боруссии Д  Эрлинг Холанд, однако рассматриваются и другие варианты в случае неудачи с этим трансфером. Сообщается, что в шорт-лист команды Зидана попал и бразильский правый вингер Шахтера Тете, который в очном противостоянии со Сливочными в Лиге чемпионов показал свой уровень. Издание отмечает, что переход Тете в Реал - самый рискованных по сравнению с другими вариантами в виду молодости и отсутствия опыта выступлений в топ-лигах у футболиста.

В числе других вариантов для усиление Реал рассматривает кандидатуры Лаутаро Мартинеса (Интер) и Дарвина Нуньеса (Бенфика)

В текущем сезоне 20-летний Тете провел 19 игр за Шахтер во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 4 результативные передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за Тете активно следит итальянский гранд.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Реал, Футбол, Тете.
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