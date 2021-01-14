Нападающий сборной Украины отрастил усы (фото)

Нападающий Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес во время отпуска на родине сменил имидж.

Натурализованный бразилец в своем Instagram показал несколько снимков, сделанных перед отъездом в Украину. На них видно, что форвард отрастил элегантные усы. Кроме того, футболист показал свою маму.

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До этого Мораес ходил с короткой бородой:

Жуниор Мораес в автомобиле

Жуниор Мораес в шляпе

В кампании 2020/21 33-летний Мораес провел 12 поединков за Шахтер во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Горняки вступили в борьбу за перспективного, но очень дорогого бразильца.