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Четверг, 14.01.2021
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Нападающий сборной Украины отрастил усы (фото)

Нападающий сборной Украины отрастил усы (фото)
14:30 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм jrmoraes10

Нападающий Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес во время отпуска на родине сменил имидж.

Жена вратаря сборной Украины блеснула фигурой в купальнике (фото)

Натурализованный бразилец в своем Instagram показал несколько снимков, сделанных перед отъездом в Украину. На них видно, что форвард отрастил элегантные усы. Кроме того, футболист показал свою маму. 

 
 
 
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Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10)

До этого Мораес ходил с короткой бородой:

Жуниор Мораес в автомобиле

Жуниор Мораес в автомобиле

Жуниор Мораес в шляпе

Жуниор Мораес в шляпе

В кампании 2020/21 33-летний Мораес провел 12 поединков за Шахтер во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Горняки вступили в борьбу за перспективного, но очень дорогого бразильца.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 178

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, Футбол, Жуниор Мораес.
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