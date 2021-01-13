Жена вратаря сборной Украины блеснула фигурой в купальнике (фото)

Жена вратаря сборной Украины и донецкого Шахтера Андрея Пятова Юлия опубликовала новый снимок в Instagram.
Супруга футболиста, отдыхая на Доминиканских островах, опубликовала на своей страничке в соцсети снимок, сделанный в Пунта-Кане. На нем красотка позирует на берегу Карибского моря в белом купальнике на фоне шикарного тропического пейзажа. "Этот пост для тех 20%, которым не интересны мои истории про детей", - подписала снимок Пятова.
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Подписчики осыпали Юлию градом комплиментов: "Как красиво", "Шикарная. Пример для подражания", "Огонь", "Роскошная", "Очень красивая", "Как тренируетесь? Зал или дома?".
Пятова нередко демонстрирует в сети фото с семейного отдыха:
Андрей и Юлия Пятовы вместе с сыном Львом на отдыхе в Доминикане
Юлия Пятова на отдыхе на Мальдивах
В сезоне 2020/21 Андрей Пятов отыграл всего в шести поединках за Шахтер во всех турнирах, пропустив 11 голов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Пятов с семьей снялся в новогодней фотосессии.