Жена вратаря сборной Украины блеснула фигурой в купальнике (фото)

Жена вратаря сборной Украины и донецкого Шахтера Андрея Пятова Юлия опубликовала новый снимок в Instagram.

Супруга футболиста, отдыхая на Доминиканских островах, опубликовала на своей страничке в соцсети снимок, сделанный в Пунта-Кане. На нем красотка позирует на берегу Карибского моря в белом купальнике на фоне шикарного тропического пейзажа. "Этот пост для тех 20%, которым не интересны мои истории про детей", - подписала снимок Пятова.

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Подписчики осыпали Юлию градом комплиментов: "Как красиво", "Шикарная. Пример для подражания", "Огонь", "Роскошная", "Очень красивая", "Как тренируетесь? Зал или дома?".

Пятова нередко демонстрирует в сети фото с семейного отдыха:

Андрей и Юлия Пятовы вместе с сыном Львом на отдыхе в Доминикане

Юлия Пятова на отдыхе на Мальдивах

В сезоне 2020/21 Андрей Пятов отыграл всего в шести поединках за Шахтер во всех турнирах, пропустив 11 голов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Пятов с семьей снялся в новогодней фотосессии.