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Среда, 13.01.2021
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Жена вратаря сборной Украины блеснула фигурой в купальнике (фото)

Жена вратаря сборной Украины блеснула фигурой в купальнике (фото)
15:31 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм piatova

Жена вратаря сборной Украины и донецкого Шахтера Андрея Пятова Юлия опубликовала новый снимок в Instagram.

Пятов ждет пиво от Месси, которое тот пообещал выслать всем пострадавшим от него вратарям

Супруга футболиста, отдыхая на Доминиканских островах, опубликовала на своей страничке в соцсети снимок, сделанный в Пунта-Кане. На нем красотка позирует на берегу Карибского моря в белом купальнике на фоне шикарного тропического пейзажа. "Этот пост для тех 20%, которым не интересны мои истории про детей", - подписала снимок Пятова.

 
 
 
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Публикация от юлия пятова (@piatova)

Подписчики осыпали Юлию градом комплиментов: "Как красиво", "Шикарная. Пример для подражания", "Огонь", "Роскошная", "Очень красивая", "Как тренируетесь? Зал или дома?".

Пятова нередко демонстрирует в сети фото с семейного отдыха:

Андрей и Юлия Пятовы вместе с сыном Львом на отдыхе в Доминикане

Андрей и Юлия Пятовы вместе с сыном Львом на отдыхе в Доминикане

Юлия Пятова на отдыхе на Мальдивах

Юлия Пятова на отдыхе на Мальдивах

В сезоне 2020/21 Андрей Пятов отыграл всего в шести поединках за Шахтер во всех турнирах, пропустив 11 голов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Пятов с семьей снялся в новогодней фотосессии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Андрей Пятов, Юлия Пятова.
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