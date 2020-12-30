Новогодняя вечеринка в пижамах: капитан Шахтера показал, как проводит время с детьми (фото)

Семья Пятовых снялась в рождественской фотосессии в парных пижамах зеленого цвета на фоне елки и подарков. Под фото футболист Шахтера Андрей Пятов сообщил, что Новый год будет отмечать с семьей в теплых краях. Также он рассказал, как его дети относятся к Деду Морозу:

"Мы с Юлией не писали писем Деду Морозу. Но понимали, что нужно держать коммуникацию с ним через родителей. Сегодня уже мы выполняем эту функцию и готовы читать послания с пожеланиями от наших детей. Конечно, Даша уже говорит прямым текстом, а Лева еще формулирует желания максимально просто: "Дай" и "Хочу". Это всегда классное время. Мы всегда поддерживали веру детей в чудо и пытались создавать его для них", - написал Пятов.

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За час снимок набрал почти три тысячи лайков и много поздравлений в комментариях: "С наступающим праздником, крепкого здоровья всей вашей прекрасной семье; Какая прекрасная семья. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и пусть исполнятся все заветные мечты".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Пятов ждет от Лионеля Месси именного пива.