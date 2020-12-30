Капитан Динамо умилил семейным фото на Мальдивах

Украинский футболист киевского Динамо Сергей Сидорчук проводит отпуск с семьей на Мальдивах.

Пока супруга полузащитника Анна наслаждается чудесными пляжами капитан Динамо сделал совместное фото с детьми - 5-летней дочерью Кирой и 3-летними двойняшками Никитой и Николь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sydorchuk Sergey (@sidorchuksergey)

"И в Динамо капитан и в семье", - написали Сидорчуку подписчики.

Добавим, что Сергей и Анна поженились в декабре 2014 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 18-и матчах за Динамо во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полузащитник Шахтера засветил свою возлюбленную на Мальдивах.