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Капитан Динамо умилил семейным фото на Мальдивах

Капитан Динамо умилил семейным фото на Мальдивах
17:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм sidorchuksergey

Украинский футболист киевского Динамо Сергей Сидорчук проводит отпуск с семьей на Мальдивах. 

Жена футболиста Шахтера показала семейное фото с Мальдив на фоне заката

Пока супруга полузащитника Анна наслаждается чудесными пляжами капитан Динамо сделал совместное фото с детьми - 5-летней дочерью Кирой и 3-летними двойняшками Никитой и Николь.

 
 
 
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Публикация от Sydorchuk Sergey (@sidorchuksergey)

"И в Динамо капитан и в семье", - написали Сидорчуку подписчики.

Добавим, что Сергей и Анна поженились в декабре 2014 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 18-и матчах за Динамо во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полузащитник Шахтера засветил свою возлюбленную на Мальдивах.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Мальдивы, Сергей Сидорчук.

Автор:

Телеграф
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