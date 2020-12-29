Жена капитана Динамо по прилету на Мальдивы блеснула фигурой в купальнике (Фото)

Пока многие семьи украинских футболистов уже покинули Мальдивы чета Сидорчуков только-только добралась до курорта, где начала отдых. Об этом в своем instagram сообщила жена капитана Динамо Сергея Сидорчука Анна.

"Наконец-то", - лаконично подписала фото супруга Сергея, прикрепив пару снимков в купальнике с отдыха. Подписчики в миг оценили фигуру Анны, засыпая ее комплиментами: "Красотка", "Огонь", "Очень красивая".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Sydorchuk (@njyta.si)

Сам футболист успел опубликовать лишь семейный снимок в instagram накануне вылета на отдых:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sydorchuk Sergey (@sidorchuksergey)

Ранее "Телеграф" сообщал, что с отдыха вернулся защитник Шахтера Валерий Бондарь. Компанию ему в Доминикане составила бывшая девушка форварда Динамо Супряги.