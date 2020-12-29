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Жена капитана Динамо по прилету на Мальдивы блеснула фигурой в купальнике (Фото)

Жена капитана Динамо по прилету на Мальдивы блеснула фигурой в купальнике (Фото)
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм sidorchuksergey

Пока многие семьи украинских футболистов уже покинули Мальдивы чета Сидорчуков только-только добралась до курорта, где начала отдых. Об этом в своем instagram сообщила жена капитана Динамо Сергея Сидорчука Анна.

Жена футболиста Шахтера показала семейное фото с Мальдив на фоне заката

"Наконец-то", - лаконично подписала фото супруга Сергея, прикрепив пару снимков в купальнике с отдыха. Подписчики в миг оценили фигуру Анны, засыпая ее комплиментами: "Красотка", "Огонь", "Очень красивая".

 
 
 
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Публикация от Anna Sydorchuk (@njyta.si)

Сам футболист успел опубликовать лишь семейный снимок в instagram накануне вылета на отдых:

 
 
 
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Публикация от Sydorchuk Sergey (@sidorchuksergey)

Ранее "Телеграф" сообщал, что с отдыха вернулся защитник Шахтера Валерий Бондарь. Компанию ему в Доминикане составила бывшая девушка форварда Динамо Супряги.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Мальдивы, Сергей Сидорчук, Анна Сидорчук.

Автор:

Телеграф
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