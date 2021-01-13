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Шахтер нацелился на дорогущего бразильца

Шахтер нацелился на дорогущего бразильца
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм vasconoticias.com.br

Бразильский футболист Алешандре де Алмейда Силва Жуниора (Жуниньо), выступающий на позиции центрального полузащитника в ФК Васко да Гама, заинтересовал донецкий Шахтер. Об этом сообщает издание odia.ig.

Шахтер не хочет расставаться с бразильцем-джокером

По информации источника, перспективный 19-летний хавбек привлек внимание целый ряд больших европейских команд, в том числе и Горняков. Сообщается, что за игроком также наблюдают португальские Порту и Витория Гимарайнш, а также испанский Вальядолид. Кроме того, в услугах футболиста заинтересованы клубы из Ближнего Востока. Потенциальному покупателю придется хорошенько раскошелиться на футболиста, ведь сумма отступных за игрока составляет баснословные €30 млн. При этом портал transfermarkt оценивает футболиста всего в €350 тысяч.

Талантливый полузащитник уже попадает в основную команду Васко да Гама и довольно успешно выступает там. В текущем сезоне он отыграл в 10 играх в бразильской Серии А, отметившись одной результативной передачей. Контракт Жуниньо с бразильской командой действует до конца 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полузащитник Шахтера близок к переходу в Арсенал.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, Жуниньо, ФК Васко да Гама.
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