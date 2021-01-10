Шахтер не хочет расставаться с бразильцем-джокером

Шахтер готовит для бразильского полузащитника Дентиньо новый контракт. Об этом сообщает журналист Хорхе Никола на своем Youtube-канале.

По информации источника, руководство Горняков хочет сохранить 31-летнего хавбека, у которого этим летом истекает контракт. Сообщается, что игроком активно интересовался Коринтианс, однако бразильский клуб не будет покупать футболиста, а возьмет его в команду только на правах свободного агента.

В этом сезоне Дентиньо стал настоящим джокером Шахтера в еврокубках, удачно выходя на замену или заменяя основных футболистов команды, которая изрядно пострадала от коронавируса. В кампании 2020/21 бразильский хавбек забил три гола в восьми матчах во всех турнирах.

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