Арсенал провел переговоры с полузащитником Шахтера

21-летний атакующий полузащитник Шахтера и сборной Израиля Манор Соломон попал в сферу интересов лондонского Арсенала. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, за Соломоном пристально следили скауты Канониров еще с лета 2020 года, а теперь лондонцы провели предварительные переговоры с представителями футболиста. Сообщается, что стороны пришли к пониманию, и теперь английская команда собирается провернуть сделку с Шахтером в летнее трансферное окно. Кроме того, Пушкари могут сделать предложение Горнякам еще в январе, однако для этого лондонцам необходимо продать нескольких игроков, разгрузив состав

В сезоне 2020/21 левый вингер отыграл в 17-и поединках за Шахтер во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает Манора, контракт которого с Шахтером действует до конца 2023 года, в €7 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер хочет сохранить Дентиньо.