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Жена Коноплянки восхитила нежным снимком на берегу Карибского моря

Жена Коноплянки восхитила нежным снимком на берегу Карибского моря
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм vikakonoplyanka

Жена украинского футболиста Евгения Коноплянки, выступающего на позиции вингера в Шахтере, Виктория опубликовала новый снимок на своей страничке в Instagram.

Жена Коноплянки восхитила новогодним снимком в купальнике (фото)

На этот раз супруга футболиста порадовала подписчиков чувственным снимком в платье на фоне красот Карибского моря, подписав пост "Красота вокруг нас".

 
 
 
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Публикация от  (@vikakonoplyanka)

"Красоточка", "Очень красиво и нежно", "Офигенно красиво", "Какая водичка", - оценили пользователи новое фото Виктории.

Коноплянка в сезоне 2020/21 застолбил за собой место в запасе Шахтера и в текущей кампании хавбек сборной Украины отыграл всего в четырех играх за Шахтер во всех турнирах. Голевыми действиями Евгений не отмечался.   

Ранее "Телеграф" сообщал, что Виктория Коноплянка сделала пляжную фотосессию в купальнике.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Евгений Коноплянка, Виктория Коноплянка.

Автор:

Телеграф
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