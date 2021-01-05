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Жена Коноплянки восхитила пляжным снимком в купальнике (фото)

Жена Коноплянки восхитила пляжным снимком в купальнике (фото)
17:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм vikakonoplyanka

Жена украинского футболиста Евгения Коноплянки, который на данный момент выступает в Шахтере на позиции полузащитника, Виктория опубликовала новый снимок в соцсетях.

"Зовите пожарных": девушка футболиста Шахтера показала горячий снимок (фото)

Красотка засветила декольте в черном купальнике, отдыхая на побережье Карибского моря. "Что бы все так смеялись после кокосов", - написала Виктория под фото на своей страничке в Instagram.

 
 
 
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Публикация от  (@vikakonoplyanka)

Виктория периодически показывает подписчикам, как проводит время в Мексике.

Евгений Коноплянка в текущем сезоне так и не попал в основную обойму футболистов Шахтера. В кампании 2020/21 31-летний вингер отыграл всего в 4 матчах и голевыми действиями отметиться не сумел.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мексике также отдыхает жена бывшего игрока сборной Украины Сергея Кравченко Татьяна.

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Все по теме:

Мексика, Футбол, Евгений Коноплянка, Виктория Коноплянка.

Автор:

Телеграф
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