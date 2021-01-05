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"Зовите пожарных": девушка футболиста Шахтера показала горячий снимок (фото)

"Зовите пожарных": девушка футболиста Шахтера показала горячий снимок (фото)
14:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм savinadasha

Девушка украинского футболиста Валерия Бондаря, который выступает в Шахтере на позиции центрального защитника, Дарья Савина опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Девушка украинского футболиста взбудоражила Instagram глубоким декольте (фото)

На нем модель и журналистка продемонстрировала свои формы в темном облегающем платье. Также Дарья спросила у подписчиков, какой вариант фотографии лучше, прикрепив и черно-белую версию снимка. "Вот и пришло время поделиться с вами этими бомбическими кадрами. Какая вам больше нравится, цветная или ч/б?", - подписала фото Савина.

 
 
 
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Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

После публикации пользователи засыпали Савину комплиментами: "Зовите пожарных", "Классный наряд", "Красавица", "Даша, вы шикарная, фигура просто вау", "Ты на обеих хороша".

В сезоне 2020/21 21-летний Бондарь сыграл в 13-и поединках за Шахтер во всех турнирах и голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бондарь и Савина провели совместный отпуск в Доминиканской Республике, где Дарья порадовала подписчиков массой горячих фото.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Валерий Бондар, Даша Савина.

Автор:

Телеграф
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