"Зовите пожарных": девушка футболиста Шахтера показала горячий снимок (фото)

Девушка украинского футболиста Валерия Бондаря, который выступает в Шахтере на позиции центрального защитника, Дарья Савина опубликовала новый снимок в своем Instagram.

На нем модель и журналистка продемонстрировала свои формы в темном облегающем платье. Также Дарья спросила у подписчиков, какой вариант фотографии лучше, прикрепив и черно-белую версию снимка. "Вот и пришло время поделиться с вами этими бомбическими кадрами. Какая вам больше нравится, цветная или ч/б?", - подписала фото Савина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

После публикации пользователи засыпали Савину комплиментами: "Зовите пожарных", "Классный наряд", "Красавица", "Даша, вы шикарная, фигура просто вау", "Ты на обеих хороша".

В сезоне 2020/21 21-летний Бондарь сыграл в 13-и поединках за Шахтер во всех турнирах и голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бондарь и Савина провели совместный отпуск в Доминиканской Республике, где Дарья порадовала подписчиков массой горячих фото.