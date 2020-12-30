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Девушка украинского футболиста взбудоражила Instagram глубоким декольте (фото)

Девушка украинского футболиста взбудоражила Instagram глубоким декольте (фото)
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм savinadasha

Украинская модель и журналистка Дарья Савина выложила соблазнительное селфи в Instagram, которым взбудоражила поклонников.

Жена украинского футболиста поразила сексуальными формами на отдыхе в Африке (фото)

На черно-белом снимке красотка показала глубокое декольте. Под фото модель написала, что благодарна уходящему году за все и поздравила подписчиков с наступающим 2021 годом:

"2020... Каким бы он ни был я прожила его так, как захотела, как сама выбрала. Помните, если уж менять, так всю жизнь по-новому. Вообщем, я довольна и счастлива. Спасибо, 2020, за все. Мои дорогие, с Наступающим Новым годом! Будьте здоровы, любимы и счастливы", - написала Савина.

 
 
 
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Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

Пользователи оценили красоту Дарьи и засыпали ее комплиментами: "Супер", "Красотка Даша", "Солнышко".

Отметим, что еще летом девушка рассталась с форвардом Динамо Владиславом Супрягой, а позднее начала встречаться с центральным защитником Шахтера Валерием Бондарем

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бондарь провел отпуск вместе с любимой в Доминикане.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Валерий Бондар, Даша Савина.

Автор:

Телеграф
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