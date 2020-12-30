Девушка украинского футболиста взбудоражила Instagram глубоким декольте (фото)

Украинская модель и журналистка Дарья Савина выложила соблазнительное селфи в Instagram, которым взбудоражила поклонников.

На черно-белом снимке красотка показала глубокое декольте. Под фото модель написала, что благодарна уходящему году за все и поздравила подписчиков с наступающим 2021 годом:

"2020... Каким бы он ни был я прожила его так, как захотела, как сама выбрала. Помните, если уж менять, так всю жизнь по-новому. Вообщем, я довольна и счастлива. Спасибо, 2020, за все. Мои дорогие, с Наступающим Новым годом! Будьте здоровы, любимы и счастливы", - написала Савина.

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Пользователи оценили красоту Дарьи и засыпали ее комплиментами: "Супер", "Красотка Даша", "Солнышко".

Отметим, что еще летом девушка рассталась с форвардом Динамо Владиславом Супрягой, а позднее начала встречаться с центральным защитником Шахтера Валерием Бондарем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бондарь провел отпуск вместе с любимой в Доминикане.