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Жена украинского футболиста поразила сексуальными формами на отдыхе в Африке (фото)

Жена украинского футболиста поразила сексуальными формами на отдыхе в Африке (фото)
15:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм annakravets_

Жена украинского нападающего "Коньяспора" Артема Кравца Анна отдыхала перед Новым годом в Африке. Красотка охотно делилась снимками и историями, отдыхая в Танзании. Супруга футболиста понаблюдала за дикими животными, а также посетила живописный Занзибар.

Футболист Динамо взорвал Instagram совместным фото топлес с женой

"Спасибо Instagram за возможность сохранять стори в папках на главной странице. Обожаю их пересматривать, иногда кажется, что это все было не со мной. Африка закончилась, а эмоции от увиденного до сих пор не дают покоя", - написала Анна на своей страничке в соцсети, прикрепив пару снимков.

 
 
 
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Публикация от Anna Kravets (@annakravets_)

Анна на протяжении отдыха радовала своих подписчиков массой ярких фото:

В текущем сезоне Кравец отыграл 10 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 1 результативную передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена Коноплянки похвасталась фигурой на берегу Карибского моря.

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Все по теме:

Футбол, Артем Кравец, Анна Кравец.

Автор:

Телеграф
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