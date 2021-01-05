Жена украинского футболиста засветила аппетитные формы в купальнике (фото)

Жена украинского футболиста Сергея Кравченко, выступающего на позиции полузащитника в Днепре-1, Татьяна опубликовала несколько снимков с семейного отдыха в Мексике.

На одном из снимков Татьяна, одетая в белый купальник, показала свои стройные ножки. "Мечты", - лаконично подписала фото супруга футболиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Kravchenko (@tanyakrava_4)

Татьяна нередко радовала подписчиков соблазнительными образами из Мексики:

В текущем сезоне Сергей Кравченко отыграл в 13 матчах за Днепр-1 во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Его команда идет последней в турнирной таблице УПЛ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Мексике отдыхает и Виктория Коноплянка.