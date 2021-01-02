Милан нацелился на полузащитника Шахтера

Милан заинтересован в приобретении полузащитника Шахтера Тете. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, бразильский хавбек входит в трансферный шорт-лист Россонери. В Милане пару недель назад уже связались с агентом футболиста. На данный момент итальянцы еще собирают информацию по игроку, и до официально предложения пока очень далеко.

В сезоне 2020/21 20-летний правый вингер сыграл 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и четыре результативных передачи.

"Телеграф" напоминает, что по информации СМИ, Шахтер летом отклонил 70-миллионное предложение по Тете.

Ранее "Телеграф" показывал лучший гол Шахтера в 2020 году.