Экс-футболист Шахтера побил "бразильский" рекорд в АПЛ

Экс-футболист Шахтера Виллиан, который на данный момент выступает в лондонском Арсенале, побил бразильский рекорд по числу матчей в Английской Премьер-лиге среди своих соотечественников. О достижении спортсмен сообщил в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Willian Borges Da Silva (@willianborges88)

Во время своих выступлений в сильнейшей лиге мира Виллиан отыграл 248 матчей, побив показатель экс-игрока Ливерпуля Лукаса Лейвы (247 матчей). К слову, в тройке, держится еще один экс-футболист Шахтера Фернандиньо (233 матча), выступающий за Манчестер Сити.

Отметим, Виллиан провел шесть лет в Шахтере, после чего транзитом через российский Анжи оказался в Челси, в котором выступал на протяжении 7 лет. Прошлым летом 32-летний правый вингер на правах свободного агента перешел в стан Канониров. В сезоне 2020/21 Виллиан сыграл в 19-и матчах, записав на свой счет три голевые передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал разгромил Ньюкасл.