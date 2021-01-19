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Экс-футболист Шахтера побил "бразильский" рекорд в АПЛ

Экс-футболист Шахтера побил "бразильский" рекорд в АПЛ
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм willianborges88

Экс-футболист Шахтера Виллиан, который на данный момент выступает в лондонском Арсенале, побил бразильский рекорд по числу матчей в Английской Премьер-лиге среди своих соотечественников. О достижении спортсмен сообщил в своем Instagram.

 
 
 
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Публикация от Willian Borges Da Silva (@willianborges88)

Во время своих выступлений в сильнейшей лиге мира Виллиан отыграл 248 матчей, побив показатель экс-игрока Ливерпуля Лукаса Лейвы (247 матчей). К слову, в тройке, держится еще один экс-футболист Шахтера Фернандиньо (233 матча), выступающий за Манчестер Сити.

Отметим, Виллиан провел шесть лет в Шахтере, после чего транзитом через российский Анжи оказался в Челси, в котором выступал на протяжении 7 лет. Прошлым летом 32-летний правый вингер на правах свободного агента перешел в стан Канониров. В сезоне 2020/21 Виллиан сыграл в 19-и матчах, записав на свой счет три голевые передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал разгромил Ньюкасл.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Футбол, АПЛ.
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