Арсенал разбил Ньюкасл в АПЛ (видео)

В понедельник, 18 января, Арсенал в рамках 19-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Ньюкасл. Встреча, проходившая на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, завершилась разгромом со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Арсенал владел преимуществом однако забил лишь только во втором тайме. Пушкари вышли вперед на 50-й минуте усилиями Пьер-Эмерика Обамеянга, который протащил мяч несколько десятков метров, а затем переиграл Дарлоу в ближнем бою. Спустя 10 минут лондонцы удвоили преимущество после гола Букайо Саки, который замкнул передачу Смита-Роу с левого фланга. Разгромным счет сделал все тот же Обамеянг, переправивший мяч в пустые ворота после жесткой передачи Суераеша.

Эта победа подняла Арсенал (27 очков) на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, Ньюкасл (19 очков) - 15-й. В следующем туре Канониры отправятся в гости к Саутгемптону (26.01.2021), а Сороки сыграют на выезде с Астон Виллой (23.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал выбил Ньюкасл из розыгрыша Кубка Англии.