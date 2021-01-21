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Цыганков забил гол, уворачиваясь от мяча (видео)

Цыганков забил гол, уворачиваясь от мяча (видео)
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 21 января, Динамо провело свой второй матч в рамках учебно-тренировочного сбора в ОАЭ. На этот раз киевлянам противостоял действующий чемпион Беларуси - Шахтер (Солигорск). Встреча, проходившая на стадионе The Sevens в Дубае, завершилась уверенной победой динамовцев со счетом 2:0.

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Оба гола киевляне забили во втором тайме и оба - курьезно. На 51-й минуте Клейтон воспользовался ошибкой вратаря Шахтера, которому помешал собственный центрбек, и без проблем переправил мяч в пустые ворота с близкого расстояния. На 78-й минуте вице-чемпионы Украины удвоили преимущество. Кендзера с лету пробил с линии штрафной и попал в Виктора Цыганкова, который пытался избежать столкновения со "снарядом" и невольно стало автором красивого гола.

Видео гола Клейтона:

Видео гола Цыганкова:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо начало сбор в ОАЭ с поражения от чемпиона Польши

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ОАЭ, Футбол, ФК Шахтер (Солигорск).
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