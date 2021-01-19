Как Динамо отлетело от Легии в ОАЭ (видео)

В понедельник, 18 января, Динамо провело первый поединок в 2021 году в рамках учебно-тренировочного сбора в ОАЭ. Киевский клуб на стадионе The Sevens в Дубае уступил польской Легии.

Чемпионы Польши вышли вперед на 29-й минуте поединка. После навеса с углового головой отличился Томаш Пекгарт, а еще через три минуты чешский форвард оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. Киевляне ответить голами не сумели, проиграв свой первый матч в 2021 году.

Видеообзор матча Динамо - Легия:

Ранее "Телеграф" сообщал, что матч Динамо с Шахтером (Солигорск) находится под угрозой срыва из-за решения властей Беларуси.