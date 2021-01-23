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Тайсон начал переговоры об уходе из Шахтера

Тайсон начал переговоры об уходе из Шахтера
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм taisonfreda7

Бразильский полузащитник Шахтера Тайсон, которому недавно исполнилось 33 года, хочет вернуться на родину. Об этом сообщает издание gauchazh.

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Атакующий хавбек только-только присоединился к команде после отпуска, а уже желает вернуться на родину. Сообщается, что вместе с бразильцем в Европу прилетел агент футболиста, который в ближайшее время запланировал встречу с боссами Шахтера. Повесткой в переговорах будет тема перехода Тайсона из донецкого клуба в Интернасьонал. Ожидается, что такой вариант развития событий вероятен, однако для этого нужно будет заплатить неустойку за бразильца, сумма которой не разглашается.  

В кампании 2020/21 бразилец сыграл 15 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт хавбека с Горняками заканчивается летом 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер не сумел обыграть польский Лех на сборах в Турции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, Тайсон.
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