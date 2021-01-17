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Защитник Шахтера рассказал, что не так с Монзуль (видео)

Защитник Шахтера рассказал, что не так с Монзуль (видео)
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал работу арбитра Екатерины Монзуль в матчах УПЛ, а также затронул тему системы видеопомощи судьям (VAR). По мнению центрбека, Монзуль должна принимать решение быстрее, ведь она отличный судья, а ее остановки для просмотра видеоповторов очень сильно сбивают темп игры.

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"Крутая ли Монзуль судья? Я думаю, что она на 100 процентов хороший судья. Но я бы ей советовал больше самой работать, не доверять так сильно VAR, ведь она и так умеет судить. Когда она бегает смотреть VAR, то сбивает игру, теряется динамика. Когда вводили VAR казалось, что все будет справедливее, а сейчас смотришь, как линии по разному рисуют, как пенальти дают за любое касание к нападающему. Игра потеряла контактность, скоро будем бегать друг с другом на расстоянии полтора метра, как при коронавирусе. В Европе судьи даже с VAR быстрее принимают решение, они берут ответственность на себя", - рассказал Кривцов в интервью на Youtube-канале Вацко Live.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер нацелился на таланта Флуминенсе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 99

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Сергей Кривцов, Екатерина Монзуль, VAR.
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