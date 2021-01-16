Пышногрудая девушка футболиста Шахтера забыла надеть нижнее белье (фото)

Украинская модель и журналистка Дарья Савина, которая встречается с футболистом Шахтера Валерием Бондарем, опубликовала соблазнительную черно-белую фотосессию в Instagram. На снимках Дарья позирует в джинсах и пиджаке, при этом красавица позабыла надеть нижнее белье.

"Все же есть какая-то магия в черно-белых снимках, а тем более, если на них я", - подписала пост со снимками Дарья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

Пользователи с восторгом восприняли новую фотосессию Дарьи, засыпав ее массой комплиментов: "Огонь", "Красавица", "Обалденно".

В текущем сезоне 21-летний Валерий отыграл в 13-и поединках за Шахтер во всех турнирах и голевыми действиями не отмечался.

"Телеграф" напоминает, что Валерий и Дарья вместе провели отдыха в Доминиканской Республике, где красотка радовала своих подписчиков соблазнительными снимками. Ранее Савина встречалась с нападающим Динамо Владиславом Супрягой.