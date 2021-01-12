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Защитник Шахтера снялся в романтической фотосессии с бывшей девушкой динамовца

Защитник Шахтера снялся в романтической фотосессии с бывшей девушкой динамовца
13:12 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм savinadasha

Девушка украинского футболиста Валерия Бондаря, который выступает на позиции центрального защитника в Шахтере, Дарья Савина опубликовала совместные снимки с любимым в Instagram. Пара сделала их на отдыхе в турецкой Каппадокии. На фото футболист и журналистка/модель позируют на "лавочке влюбленных".

"Зовите пожарных": девушка футболиста Шахтера показала горячий снимок (фото)

"Очень часто говорят "счастье любит тишину", наверное, в этих словах есть доля правды, но как можно скрывать это счастье, если мы наслаждаемся друг другом и жизнью вместе. И мне очень хочется делиться с вами любовью, эмоциями, красотой, радостью и безграничным счастьем", - подписала фото Дарья на своей страничке в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

 
 
 
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Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

В кампании 2020/21 21-летний Бондарь сыграл в 13-и матчах за Горняков во всех турнирах и голевыми действиями отметиться не сумел.

"Телеграф" напоминает, что Валерий и Дарья вместе провели отпуск на Доминикане, где красотка радовала своих подписчиков горячими фотографиями. Ранее Савина встречалась с нападающим Динамо Владиславом Супрягой.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Валерий Бондар, Даша Савина.

Автор:

Телеграф
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