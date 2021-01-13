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Среда, 13.01.2021
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УЕФА поздравил лидера Шахтера с днем рождения, напомнив о его суперголах (видео)

УЕФА поздравил лидера Шахтера с днем рождения, напомнив о его суперголах (видео)
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер FCShakhtar

Пресс служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей официальной страничке в twitter, а также на страничке Лиги Европы поздравила одного из лидеров донецкого Шахтера Тайсона с 33-летием.

Жена вратаря Шахтера блеснула фигурой в купальнике (фото)

Twitter-аккаунт УЕФА показал видео двух голов хавбека в ворота Хоффенхайма в Лиге чемпионов:

Кроме самого поздравления пресс-служба организации показала и лучшие голы бразильца в Лиге Европы. Начинается данная видеоподборка с самого известного взятия ворот в исполнении Тайсона в ворота Русенборга. Тогда атакующий полузащитник выступал за Металлист и сумел положить мяч с лету после длиннющего заброса от партнера. Этот гол часто сравнивают с голом Марко Ван Бастена в ворота СССР.

В сезоне 2020/21 Тайсон сыграл 15 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ожидается, что бразилец скоро покинет Шахтер, контракт с которым у него заканчивается летом 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вингер Шахтера близок к уходу в лондонский Арсенал.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 364

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ФК Шахтер, УЕФА, Футбол, Тайсон.
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