УЕФА поздравил лидера Шахтера с днем рождения, напомнив о его суперголах (видео)

Пресс служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей официальной страничке в twitter, а также на страничке Лиги Европы поздравила одного из лидеров донецкого Шахтера Тайсона с 33-летием.

Twitter-аккаунт УЕФА показал видео двух голов хавбека в ворота Хоффенхайма в Лиге чемпионов:

Кроме самого поздравления пресс-служба организации показала и лучшие голы бразильца в Лиге Европы. Начинается данная видеоподборка с самого известного взятия ворот в исполнении Тайсона в ворота Русенборга. Тогда атакующий полузащитник выступал за Металлист и сумел положить мяч с лету после длиннющего заброса от партнера. Этот гол часто сравнивают с голом Марко Ван Бастена в ворота СССР.

В сезоне 2020/21 Тайсон сыграл 15 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ожидается, что бразилец скоро покинет Шахтер, контракт с которым у него заканчивается летом 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вингер Шахтера близок к уходу в лондонский Арсенал.