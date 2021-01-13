УЕФА поздравил лидера Шахтера с днем рождения, напомнив о его суперголах (видео)

Пресс служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей официальной страничке в twitter, а также на страничке Лиги Европы поздравила одного из лидеров донецкого Шахтера Тайсона с 33-летием.
Twitter-аккаунт УЕФА показал видео двух голов хавбека в ворота Хоффенхайма в Лиге чемпионов:
Поздравляем с 33-летием полузащитника @FCShakhtar Тайсона! #ЛигаЕвропы | #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/rs8EmckAlG
— УЕФА (@UEFAcom_ru) January 13, 2021
Кроме самого поздравления пресс-служба организации показала и лучшие голы бразильца в Лиге Европы. Начинается данная видеоподборка с самого известного взятия ворот в исполнении Тайсона в ворота Русенборга. Тогда атакующий полузащитник выступал за Металлист и сумел положить мяч с лету после длиннющего заброса от партнера. Этот гол часто сравнивают с голом Марко Ван Бастена в ворота СССР.
Happy birthday, Taison! 33 today #UEL pic.twitter.com/bnty8iKEHh
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 13, 2021
В сезоне 2020/21 Тайсон сыграл 15 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ожидается, что бразилец скоро покинет Шахтер, контракт с которым у него заканчивается летом 2021 года.
Ранее "Телеграф" сообщал, что вингер Шахтера близок к уходу в лондонский Арсенал.