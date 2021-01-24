Динамо не сумело обыграть сборную из топ-100 рейтинга ФИФА (видео)

В воскресенье, 24 января, киевское Динамо проводило свой третий поединок на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Противостояла вице-чемпионам Украины сборная Иордании. Встреча, проходившая на стадионе The Sevens в Дубае, завершилась ничьей со счетом 0:0.

Команды провели игру на встречных курсах, но забить голы никто так и не сумел. У Динамо ближе всех к взятию ворот был Миккель Дуэлунд, который поцелил в перекладину. В компенсированное время игрок Иордании Аль-Араб получил удаление за разговоры.

Видеообзор матча Динамо - сборная Иордании (0:0):

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, де Пена, Родригес, Супряга.

"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Кендзера (Сидклей, 64), Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Ванат, 64), Шапаренко, Буяльский (Леднев, 75), Караваев, Дуэлунд, Беседин.

Предупреждения: Сидорчук (55) - Хаттаб (21).

Удаление: Аль-Араб (90+1).

Сборная Иордании в рейтинге ФИФА за декабрь занимает 95-е место.

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке киевляне уступили польской Легии, а во втором - обыграли Шахтер (Солигорск). Теперь команда ненадолго вернется в Киев

Ранее "Телеграф" сообщал, что об игроке Динамо сняли клип.