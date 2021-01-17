Форварду Динамо посвятили клип (видео)

Нападающий Динамо и сборной Люксембурга Жерсон Родригес снялся в клипе музыкантов Джейо Бруджезы и Джа Арроганте. Люксембургские исполнители, которые родом из Кабо-Верде, записали видеоклип на креольском языке с мотивационной целью. По их мнению, пример профессионализма Родригеса должен вдохновлять детей. К слову, Джейо и Джа являются давними друзьями Жерсона.

"Песня о мотивации детей и молодежи. Жерсон - игрок национальной сборной, играл в Лиге чемпионов. Строки должны вселять в детей надежду, что они смогут достичь цели. Самое замечательное в Жерсоне то, что он не изменился, несмотря на свой успех. Он все тот же, простой хороший человек", - цитирует Арроганте tageblatt.

Примечательно, что для съемок клипа были задействованы две Lamborghini, принадлежащие игроку Динамо.

За день после публикации на Youtube клип собрал почти 10 тысяч просмотров.

В текущем сезоне 25-летний Родригес отыграл в 18-и поединках за Динамо во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 1 результативную передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что легенда Динамо попал в топ-50 лучших футболистов всех времен.