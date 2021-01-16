Украинец попал в число лучших футболистов всех времен

Авторитетный портал fourfourtwo опубликовал свой топ-50 лучших футболистов всех времен. В список попал и украинец Олег Блохин.

В рейтинге лучших игроков Блохин, прославившийся своими выступлениям за киевское Динамо, занял 45-е место. На первое место издание поставило умершего в прошлом году аргентинца Диего Марадону. А вот вторым в рейтинге оказался бессменный лидер Барселоны Лионель Месси. Легенда футбола Пеле - лишь третий. Португалец Криштиану Роналду замкнул пятерку лучших. Криро опередил легендарный игрок Реала Альфредо Ди Стефано.

"Быстрый и умелый, его невозможно было остановить, когда он на полной скорости мчался на защитников, а сочетание его физических качеств с блестящей позиционной игрой сделало его смертоносным бомбардиром для клуба и страны", - отметили игру Блохина в издании.

В fourfourtwo напомнили, что Блохин выиграл "Золотой мяч" в 1975 году, а также множество командных трофеев, включая Кубок обладателей Кубков УЕФА (дважды), а также Суперкубок УЕФА. Ярчайшим выступление форварда стала битва за еврокубок против Баварии, где Олег забил все три гола киевлян. Особенно красивым удался победный мяч в Мюнхене.

Ранее "Телеграф" сообщал, что IFFHS определила самого забивного бомбардира декады.